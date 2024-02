LPI-SHL: Verkehrsunfall alleinbeteiligt

Suhl (ots) - Gegen 13:15 Uhr am Mittwoch parkte ein 62-jähriger Autofahrer seinen Skoda auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl. Beim vorwärts Einparken stieß er leicht gegen den neben ihm stehenden schwarzen Mazda. Da der Eigentümer des beschädigten Autos nicht vor Ort war, begann der 62-Jährige damit seine Dokumente zusammenzusuchen. Währenddessen kam die vermutliche ...

mehr