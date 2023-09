POL-BN: Bonn-Nordstadt:19-jähriger Rollerfahrer begeht gleich mehrere Straftaten

Bonn (ots) - Am Mittwoch (20.09.2023), in der Zeit zwischen 6:00 Uhr und 16:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Privatwohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Londoner Straße in Bonn-Auerberg ein. Nach der Spurenlage konnten sich die Täter durch Aufhebeln der Wohnungstür Zugang verschaffen. Es wurden mehrere Zimmer einbruchstypisch durchsucht. Die ...

