Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Werl (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am gestrigen Mittwoch um 22:00 Uhr am Salinenring/Unnaer Straße in Werl.

Der Unfallverursacher, ein 58-jähriger Werler, fuhr mit seinem Audi auf den an einer Ampel wartenden 19-jährigen auf. Statt sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern, was er dem VW-Fahrer aus Werl zugesagt hatte, setzte der 58-jährige seine Fahrt einfach fort.

Glücklicherweise konnte sich das Unfallopfer die Kennzeichendaten und eine Beschreibung des Flüchtigen merken. Dieser wurde dann auch an seiner Anschrift angetroffen.

Die eingesetzten Beamten konnten bei dem Gespräch mit ihm deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Vortest ergab einen Wert von über einer Promille.

Der Führerschein des 58-jährigen wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht geschrieben. Ihn erwartet nun vermutlich ein Fahrverbot und eine nicht unerhebliche Geldstrafe.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell