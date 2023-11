POL-SO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Lippstadt (ots) - Am 27. November, gegen 17:40 Uhr, kam es in einer Parfümerie auf der Langen Straße zu einem Räuberischen Diebstahl. Ein unbekannter Mann steckte sich sechs Parfümflaschen in die Tasche und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen. Eine Kundin beobachtete den Diebstahl und versuchte den Mann aufzuhalten. Der Mann trat und schubste die Kundin und flüchtete mit seiner Beute in Richtung ...

mehr