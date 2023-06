Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim-Hügelsheim - Schwerer Verkehrsunfall -Nachtragsmeldung-

Iffezheim-Hügelsheim (ots)

Der 81 Jahre alte Beifahrer im VW, der durch den Unfall am 29. Mai an der Kreuzung der L75 zur B500 schwer verletzt wurde, ist am Mittwochmorgen in einer Klinik verstorben.

Pressemitteilung vom 30. Mai 2023, 10:38 Uhr

POL-OG: Iffezheim-Hügelsheim - Schwerer Verkehrsunfall

Am Montagmittag gegen 13 Uhr stand ein 64-Jähriger Opel-Fahrer an der Lichtzeichenanlage an der Kreuzung L75L / B500 in Fahrtrichtung Baden-Baden. Als die Ampel grün zeigte und er in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 67-jährigen VW-Fahrer, der aus Richtung Hügelsheim kam. Nach Zeugenaussagen soll der VW-Fahrer bei Rot ungebremst in die Kreuzung eingefahren sein. Warum der 67-jährige das Rotlicht der Lichtzeichenanlage nicht wahrnahm ist derzeit nicht bekannt. Nach dem Zusammenstoß wurde der Opel auf die Ampel geschoben, der VW überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte ein Verkehrszeichen. Durch den Aufprall erlitt der Beifahrer des Unfallverursachers eine schwere Beinverletzung, die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Alle drei Personen wurden in das Krankenaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro

