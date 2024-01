Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vier jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen: Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes; Täter vermutlich bei Autodiebstahl gestört und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Vier jugendliche Tatverdächtige vorläufig festgenommen: Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes - Offenbach

(fg) Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am frühen Donnerstagabend in der Berliner Straße im Bereich der Autobahnunterführung A 661 (ehemals Kaiserleikreisel) nahm die Polizei vier jugendliche Tatverdächtige vorläufig fest. Nach derzeitigen Erkenntnissen trafen sich die vier Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 16 Jahren kurz vor 19 Uhr mit einem 15-Jährigen sowie einem weiteren unbekannten Zeugen, um offenbar vorausgegangene Streitigkeiten aufzubereiten. Es folgte zunächst eine verbale Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf sollen die vier Jugendlichen den 15-Jährigen getreten und geschlagen haben. Außerdem sollen die Beschuldigten die mitgeführte Umhängetasche des 15-Jährigen samt Inhalt entwendet haben. Nach der Tat - die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Raubes sowie des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung - flüchtete das Quartett. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei die vier Tatverdächtigen vorläufig fest. Der Geschädigte kam zur medizinischen Behandlung in eine nahgelegene Klinik. Die vier Jugendlichen mussten mit zum Revier, wo unter anderem erkennungsdienstliche Behandlungen durchgeführt wurden. Im Anschluss wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

2. Zeugen gesucht: Porsche beschädigt und geflüchtet - Offenbach

(cb) Die Polizei sucht den Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeuges, das in der Bieberer Straße an einem Porsche einen Sachschaden von schätzungsweise 5.500 Euro verursachte. Zwischen Sonntagmorgen, 8 Uhr und Montagnachmittag, 15 Uhr, parkte der schwarze Panamera dort im Bereich der 100er Hausnummern, als er durch den Unfallverursacher im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Die Beamten der Unfallfluchtgruppe haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

3. Wer hat den Seitenspiegel am Twingo abgefahren und flüchtete? - Mühlheim

(cb) Ein blauer Renault Twingo war am Sonntagmorgen am Fahrbahnrand in der Birkenwaldstraße (20er Hausnummern) abgestellt, als er durch einen unbekannten Unfallverursacher beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen nach streifte dieser gegen 6 Uhr die linke Fahrzeugseite des Twingos und brach hierbei auch den Seitenspiegel des blauen Kleinwagens ab. Ohne sich um den entstanden Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern flüchtete dieser anschließend. Die Polizei in Mühlheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06108 6000-0 zu melden.

4. Täter vermutlich bei Autodiebstahl gestört - Dreieich

(cb) Bislang unbekannte Täter beabsichtigten zwischen Donnerstag und Freitag offenbar einen Range-Rover, welcher in der Buchwaldstraße (20er Hausnummern) parkte, zu stehlen. Der schwarze SUV wurde am Donnerstagabend gegen 20 Uhr im Bereich der 20er Hausnummern geparkt. Eine Streife der Polizeistation Neu-Isenburg fuhr am Freitag, gegen 2.55 Uhr, unter anderem in der Buchwaldstraße Streife und störte dadurch vermutlich die unbekannten Täter bei dem Diebstahl des Fahrzeuges. Als sie das Polizeiauto bemerkten, flüchteten sie unbemerkt in unbekannte Richtung. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 zu melden.

5. Parkplatzrempler: VW Polo beschädigt - Seligenstadt

(cb) Ein 19-jähriger Mann parkte am Donnerstagmorgen kurz vor Schulbeginn seinen schwarzen VW in der Einhardstraße im Bereich der dortigen Schule. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern. Die Polizei in Seligenstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06182 8930-0 entgegen.

Offenbach, 26.01.2024, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell