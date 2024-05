Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots)

Am 21.05.2024 erhielt die Polizei in Jever Kenntnis von einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Schlackenweg in Sande. Im Zeitraum vom 21.05.2024 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr drangen demnach unbekannte Täter in das Haus ein, durchsuchten die Wohnräume nach Wertgegenständen und entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell