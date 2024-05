Saalfeld (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 09.30 Uhr, kam es in Saalfeld in der Pößnecker Straße, zwischen dem Güterbahnhof und der Auffahrt 281, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem LKW und dem 61-jährigen Radfahrer. In Folge des Zusammenstoßes zog sich der Radfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er später an diesen verstarb. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden aufgenommen. Im Rahmen der ...

