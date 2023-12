Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.12.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mosbach-Neckarelz: Jugendliche beschädigen Roller - Zeugen gesucht

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigte eine Gruppe Jugendlicher einen Roller in Neckarelz. Zwischen Dienstagabend, 20 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, schoben die bisher Unbekannten das Zweirad von der Zwingenburgstraße auf einen Spielplatz in der Minneburgstraße und rissen die Frontverkleidung ab. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro. In den vergangenen Wochen soll es durch diese Personen immer wieder zu Störungen der Anwohner der Zwingenburgstraße gekommen sein. Es soll sich um vier männliche Jugendliche im Alter zwischen 15 und 16 Jahren handeln. Wer kann Angaben zu den Teenagern und der Sachbeschädigung machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

