POL-UL: (GP) Gingen/Fils - Bei Rot über die Kreuzung

Hoher Sachschaden entstand am Sonntag bei einem Unfall in Gingen an der Fils.

Ulm (ots)

Der 34-jährige fuhr mit seinem Skoda kurz vor 17.15 Uhr auf der L1214 von Gingen kommend. An der Kreuzung zur B10 in Richtung Geislingen bog er mit seinem Skoda nach links ab. Wie er der Polizei berichtete, habe die für ihn geltende Lichtzeichenanlage noch gelb gezeigt. Dennoch fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Dort prallte er mit dem VW eines 54-Jährigen zusammen. Der fuhr offenbar während der Grünphase in die Kreuzung ein und die Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf jeweils 10.000 Euro. Die Polizei Geislingen versucht nun den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Dabei bittet die Polizei unter der Tel. 07331/9327-0 um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie sucht insbesondere den Autofahrenden, der hinter dem Skoda unterwegs war und bei Rot an der Ampel angehalten hatte.

