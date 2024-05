POL-DN: Bus ausgebrannt

Inden (ots) - Am gestrigen Sonntag (12.05.2024) stürzte ein Motorradfahrer in einem Kreisverkehr und verletzte sich schwer. Gegen 10:20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mann aus Jülich mit seinem Motorrad die L12 aus Richtung Krauthausen. An dem Kreisverkehr L12/K43 in Pier wollte er die zweite Ausfahrt nehmen, rutschte allerdings auf Höhe der Ausfahrt zum Tagebau mit dem Vorderrad weg und stürzte auf die linke Seite. Der ...

