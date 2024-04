Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zwei Verdachtsfälle des unsachgemäßen Umgangs mit asbesthaltigen Baustoffen

Verbandsgemeinde Betzdorf-Gebhardshain (ots)

Am Vormittag des 27.04. wurden der PI Betzdorf innerhalb von circa zehn Minuten zwei Fälle unfachmännisch durchgeführter Bau- bzw. Sanierungsarbeiten an Wohnhäusern gemeldet.

Im ersten Fall gab eine Zeugin aus dem Gebiet der Alt-Verbandsgemeinde Gebhardshain an, dass in ihrer Nachbarschaft Personen ohne entsprechende Schutzkleidung auf dem Dach eines in Sanierung befindlichen Wohnhauses sitzen würden, und sog. Eternitplatten mit anzunehmender Asbestbelastung herunterwerfen würden. Dies würde zu einer großen Staubentwicklung führen. Die entsandten Einsatzkräfte untersagten die weiteren Arbeiten, und nahmen entsprechende Anzeigen auf. Dabei wird neben dem unerlaubten Umgang mit den möglicherweise belasteten Baustoffen ebenso geprüft, ob die angetroffenen Personen ordnungsgemäß als Arbeitnehmer angemeldet waren, wofür vor Ort keine Belege vorgelegt werden konnten.

Im zweiten Fall meldete sich ein Zeuge aus dem Betzdorfer Stadtgebiet, und gab ebenfalls an, dass in seiner Nachbarschaft unfachmännisch Eternitplatten vom Dach eines Sanierungsobjekts gerissen würden. Die hier eingesetzten Beamten der PI Betzdorf untersagten auch diese Arbeiten, und leiteten entsprechende Verfahren ein. Auch hier besteht der Verdacht der unangemeldeten Arbeitsaufnahme sowie in einem Fall der Verdacht des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gegen einen Arbeiter aus einem Nicht-EU-Land.

In keinem der Fälle konnte der erforderliche Nachweis über die Teilnahme an einem Sachkundelehrgang vorgewiesen werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell