POL-PDNR: Sachbeschädigung am Naturschwimmbad Niederhonnefeld

Straßenhaus (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 24.04.2024, 15:00 Uhr bis Freitag, 26.04.2024, 10:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung am Naturschwimmbad in Straßenhaus, Ortsteil Niederhonnefeld. Bislang unbekannte Täter beschädigten vermutlich mit einem Eisendraht ca. 120 Glasbausteine an den Fenstern der Umkleidekabine. 6 der Glasbausteine brachen komplett heraus und fielen in das Innere der Umkleidekabine auf das dort befindliche Waschbecken, den Spiegel und den Handtuchspender, welche dadurch beschädigt wurden.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

