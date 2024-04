POL-PDNR: Wohnzimmerscheibe eingeworfen- Zeugenaufruf

Kirchen (Sieg) (ots) - Am 26.04. schlug eine bislang unbekannte Täterschaft in der Zeit von 13:40 bis 16:15 Uhr auf unbekannte Weise die Seitenscheibe eines in der Paul-Wingendorf-Straße abgestellten PKW BMW ein. Hinweise in dieser Sache bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf Telefon: 02741 926-0 www.polizei.rlp.de E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de Pressemeldungen der ...

mehr