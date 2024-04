POL-PDNR: Scheibe an PKW eingeschlagen

Unkel (ots) - Am 26.04.24 wurden die Beamte der Polizei in Linz zu einem Ladendiebstahl in den DM-Drogeriemarkt in Unkel gerufen. Eine 63-jährige Frau aus Erpel bezahlte an der Kasse Waren und verließ den Markt. Dabei ertönte der akustische Alarm. Es stellte sich heraus, dass die Frau noch Waren im Wert von 49,55 Euro in ihrer Tasche hatte, welche nicht bezahlt wurden. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen ...

