POL-WES: Wesel-Büderich - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Am Donnerstagmorgen ereignete sich an der Kreuzung Xantener Straße / Weseler Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwere Verletzungen erlitt.

Gegen 8.40 Uhr befuhr eine 69 jährige Frau aus X die Xantener Straße in Fahrtrichtung Wesel. An der Einmündung Xantener Straße / Weseler Straße (am Fuße der Rheinbrücke) hielt die Frau aufgrund der roten Ampel an. Ein unmittelbar hinter ihr in gleicher Richtung fahrender 75 jähriger Mann aus Xanten fuhr auf das Auto der Frau auf.

Die Frau blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen, vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls, mittels Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Xantener Straße musste für die Zeit der Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Wesel zeitweise gesperrt werden.

