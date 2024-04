Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Zeugensuche nach räuberischem Diebstahl im Baumarkt

Xanten (ots)

Am Mittwochnachmittag (17.04.2024) stahl ein bislang unbekannter Täter mehrere Werkzeuge aus einem Baumarkt an de Sonsbecker Straße.

Als er den Kassenbereich durchquerte und den dortigen Alarm der Kassensensoren auslöste, wurde er durch Mitarbeiter angehalten stehen zu bleiben. Ein Mitarbeiter erkannte, dass der Mann Gegenstände unter seiner Kleidung verbarg und sprach ihn darauf an, woraufhin er die Flucht antrat. Der Mitarbeiter des Baumarktes rannte ihm hinterher und fasste in auf dem Parkplatz an seiner Kleidung. Der Täter schubste den Mitarbeiter zu Boden, wobei er leicht verletzt wurde.

Er flüchtete weiter zu Fuß in Richtung der nahegelegenen Supermärkte. Dort warf er entwendete Gegenstände aus dem Baumarkt in ein angrenzendes Gebüsch. Dann lief er weiter über den Parkplatz eines Supermarktes an der Hagdornstraße, wo er über einen Zaun sprang und aus den Augen verloren wurde.

Der Täter wird mit dunklem Hauttyp, grau-melierten, kurzen Haaren, bekleidet mit dunkelblauer Steppjacke und dunkelblauer Jogginghose, beschrieben.

Wer kann Angaben zum Täter machen?

Hinweise bitte an die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842-934 0.

/cd Ref. 240217-1606

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell