POL-WES: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und Kreispolizeibehörde Wesel: Dinslaken - Festnahmen nach Betrugsversuch bei Seniorin durch falsche Polizeibeamte

Moers (ots) - Am Dienstagnachmittag (16.04.24) hebelte ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von 17:13 Uhr bis 18:53 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Liebigstraße auf und entwendete daraus Bargeld und Zigaretten. Es werden Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0. /cd ...

