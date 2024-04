POL-WES: Moers - Aufgehebelter Zigarettenautomat - Zeugensuche

Wesel (ots) - In der Zeit von Mittwochnachmittag, 10.04.2024, bis Montagmittag, 15.04.2024, wurde in eine Firma für Photovoltaikanlagen Am Schornacker in Obrighoven eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster der Firmenhalle auf und entwendeten mehrere Kabeltrommeln mit jeweils roten und schwarzen Kabeln. Aufgrund der Anzahl und des Gewichts der Kabeltrommeln müssen der oder die Täter ihre Beute mit einem ...

mehr