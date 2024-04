Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Mehrfacher Diebstahl von hochwertigen Werkzeugen

Delmenhorst (ots)

In insgesamt drei Fällen entwendeten unbekannte Täter von Mittwoch, 10. April 2024, bis Donnerstag, 11. April 2024, hochwertiges Werkzeug aus Kleintransportern.

Betroffen waren Transporter, die in der Brauenkamper Straße, der Rubenstraße und in der Dünsener Straße abgestellt waren. In allen Fällen wurden im Zeitraum von ungefähr 18:00 Uhr bis 06:00 Uhr Scheiben eingeschlagen, um so auf die Ladeflächen zugreifen zu können. Es entstanden Gesamtschäden von insgesamt 5000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden von der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/1559-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell