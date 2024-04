Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Mann hat am Mittwoch, 10. April 2024, gegen 18:30 Uhr, auf der Autobahn 1 einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden verursacht. Der 43-jährige Mann aus Polen befuhr mit einem Opel die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Beim Abfahren auf den Parkplatz Bakumer Wiesen geriet er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn und stieß letztlich mit einem massiven Wegweiser zusammen. Der 43-Jährige blieb unverletzt und konnte den PKW eigenständig verlassen. Anschließend geriet der Opel in Brand. Einer der Ersthelfer, ein 33-jähriger Mann aus Polen, erlitt beim Löschen des Feuers leichte Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille. Gegen den Unfallverursacher leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Die Entnahme eine Blutprobe war erforderlich.

