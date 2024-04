Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 26-jährige Frau aus Dötlingen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Frau aus Dötlingen wurde am Mittwoch, 10. April 2024, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt. Dabei befuhr ein 27-jähriger Mann aus Wildeshausen gegen 16:34 Uhr mit einem Kleinwagen die Ahlhorner Straße in Wildeshausen und beabsichtigte nach links in die Heemstraße abzubiegen. Hierbei übersah einen entgegenkommenden Kleintransporter, der von einem 58-jährigen Mann aus Bösel geführt wurde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Eine 26-jährige Beifahrerin im PKW des Wildeshausers wurde durch den Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in Höhe von 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell