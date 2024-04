POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr +++ Sperrung aufgehoben

Delmenhorst (ots) - Ein 16-jähriges Mädchen aus Delmenhorst wurde am Dienstag, 09. April 2024, zwischen 17:15 Uhr und 17:45 Uhr, in Delmenhorst "An den Graften" Opfer einer sexuellen Belästigung. Der noch unbekannte Tatverdächtige verwickelte die 16-Jährige zunächst in ein Gespräch und setzte sich zusammen mit dem späteren Opfer auf eine Parkbank, welche sich ...

