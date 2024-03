Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Kraftstoffdiebstahl, 200 Liter Diesel aus LKW-Tank entwendet

Hamm (ots)

Etwa 200 Liter Diesel entwendeten unbekannte Diebe in der Zeit von Freitag, 15. März 18 Uhr bis Samstag, 16. März, 11.45 Uhr in Hamm-Uentrop. Ein 66jähriger Angestellter einer Spedition hatte seinen LKW auf der Graevinghoffstraße zum Parken abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Fahrer einen aufgebrochenen Tankdeckel und einen geleerten Kraftstofftank an seinem Fahrzeug fest. Zeugenhinweise zu dem Diebstahl und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell