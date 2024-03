Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Schwerer Raub mit Messer und Baseballschläger im Ostring, Jugendliche Täter erbeuten Bargeld und E-Scooter

Hamm (ots)

Opfer eines Raubes wurden am Samstag, 16. März, 21:35 Uhr ein 22jähriger sowie ein 24jähriger am Ostring. Die beiden Geschädigten aus Hamm hielten sich zur Tatzeit im Ostring im Bereich des dortigen Bärenbrunnens auf. Den Geschädigten näherte sich eine Gruppe von 5-6 Personen aus Richtung Osten. Als sich die Gruppe in Höhe der Geschädigten befand, hielt eine Person aus dieser Gruppe dem 22jährigen ein Messer vor. Ein weiterer Tatverdächtiger bedrohte den 24jährigen mit einem Baseball-Schläger. Die Geschädigten wurden aufgefordert, ihre Taschen zu leeren. Zusätzlich wurden die Kleidung der Geschädigten von den Beschuldigten durchsucht. Die weiteren Personen aus dieser Gruppe blieben nach Aussage der Zeugen passiv. Die Unbekannten Täter nahmen Bargeld sowie eine Schachtel Zigaretten an sich. Zudem wurde dem 22jährigen der mitgeführte E-Scooter geraubt. Die Personengruppe um die Tatverdächtigen entfernte sich in Richtung OLG-Park. Die Geschädigten wurden nicht verletzt, durch diese wurde folgende Beschreibung der Personen aus der Personengruppe abgegeben: - Ca. 17-18 Jahre alt - 170 - 180 cm groß / schlank - überwiegend Südländisches Erscheinungsbild, Deutsche Sprache mit Akzent - schwarze Sportbekleidung mit weißen und grauen Elementen - Basecaps bzw. Maskierung mittels Bandanas (Halstuch) Fahndungsmaßnahmen wurden durchgeführt. In diesem Rahmen wurde eine Person angetroffen. Ob ein Zusammenhang zum Tatgeschehen besteht ist aktuell noch unklar, die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen eines schweren Raubes. Zeugenhinweise zu dem Raub und zu verdächtigen Personen werden bei der Polizei Hamm telefonisch unter 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell