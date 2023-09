Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall - E-Scooter-Fahrer gesucht

Augsburg (ots)

Pfersee - Am vergangenen Freitag (15.09.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 8-jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer in der Hessenbachstraße.

Gegen 14.15 Uhr war der Achtjährige zusammen mit seinem Vater auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg an der Hessenbachstraße in südliche Richtung unterwegs. Der bislang unbekannte E-Scooter-Fahrer war hierbei in derselben Richtung unterwegs und fuhr zwischen den beiden Fußgängern durch. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Achtjährigen. Der E-Scooter-Fahrer erfragte zunächst den Gesundheitszustand des Jungen und fuhr erst weiter als der Vater angab, dass nichts passiert sei und er weiterfahren könne. Im Nachhinein stellte sich jedoch heraus, dass der Junge bei dem Zusammenstoß leicht verletzt wurde und vom Rettungsdienst behandelt werden musste.

Die Polizei sucht nun den bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2610.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell