POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht - Führerschein beschlagnahmt

Linz am Rhein (ots)

Am Mittwochmittag beschädigte ein 73-jähriger Pkw-Fahrer aus Hausen einen geparkten Pkw in der Kanzlerstraße. Obwohl der Mann von einem Zeugen auf den Anstoß angesprochen wurde, entfernte er sich von der Unfallstelle. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der Fahrer ermittelt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz wurde die Führerscheinbeschlagnahme angeordnet. Bei Eintreffen der Polizei war der Zeuge, der mit dem Fahrer sprach, nicht mehr an der Unfallstelle. Die Polizei Linz bittet den Zeugen, sich zu melden. 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

