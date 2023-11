POL-PDNR: Fahren unter Drogeneinfluss

Dierdorf (ots) - Am frühen Mittwochabend schlug eine Frau (im frühen Erwachsenenalter) in der Nähe des Busbahnhofs am Schulzentrum ohne ersichtlichen Grund mit ihrem Regenschirm auf einen vorbeifahrenden PKW ein. Nachdem die Geschädigte daraufhin anhielt, wurde sie von der Beschuldigten massiv beleidigt. Zudem warf die Beschuldigte ihren Regenschirm nach der Geschädigten. Diese wurde nicht getroffen. Anschließend ...

