Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 18-Jähriger nach Zusammenstoß mit Baum schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein 18-Jähriger Mann aus Colnrade befuhr am Dienstag, 09. April 2024, mit einem Mercedes die Straße "Sether Mühle" in Richtung Prinzhöfte. Gegen 22:10 Uhr kam der 18-Jährige in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Straßenbäumen. Der Mann aus Colnrade wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3.000 Euro.

