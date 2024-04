Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Stark alkoholisierter Mann verursacht Verkehrsunfall in Hude +++ Frau schwer verletzt

Delmenhorst (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Dienstag, 09. April 2024, um 18:15 Uhr, einen Verkehrsunfall in Hude verursacht und eine Frau schwer verletzt. Der 21-Jährige aus Berne fuhr mit einem Volkswagen auf der Straße "Am Bahndamm" und beabsichtigte nach links in die Straße "An der Imbäke" einzubiegen. Hierbei übersah er den Opel einer 65-jährigen Frau aus Delmenhorst. Durch den Zusammenstoß wurde der 21-jährige Mann aus Berne leicht und die Frau aus Delmenhorst schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Schaden in Höhe von 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 21-Jährige deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Gegen ihn wird unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. Im Krankenhaus folgte eine Blutentnahme. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

