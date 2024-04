POL-DEL: Landkreis Oldenburg: 76-Jähriger Mann aus Dötlingen bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ein hochwertiges Pedelec wurde am Dienstag, 09. April 2024, in der Zeit von 19:30 Uhr bis 20:45 Uhr am Bahnhof in Wildeshausen entwendet. Bei dem entwendeten Fahrrad handelte es sich um ein Treckingrad der Marke "Velo de Ville" in hellgrün. Es entstand ein Schaden von mindestens 4.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen ...

