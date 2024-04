Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: ERGÄNZUNG zu Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr +++ Vollsperrung aufgehoben

Delmenhorst (ots)

Die Vollsperrung der Autobahn 1 ist aufgehoben. Bereits seit 07:30 Uhr konnte der Verkehr in Richtung Osnabrück einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Seit 09:30 Uhr gilt dies auch für die Richtungsfahrbahn Hamburg. Es ist weiterhin mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen.

+++ Erste Pressemitteilung von Mittwoch, 10. April 2024 +++

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr am Mittwoch, 10. April 2024, gegen 03:15 Uhr, war eine Sperrung erforderlich. Auf den Nebenstrecken kommt es zu erheblichen Behinderungen.

Zur Unfallzeit befuhr ein 35-jähriger Mann aus den Niederlanden mit einem Schwertransport die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. Aufgrund eines Defekts an einem Reifen der Sattelzugmaschine kam er zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Brinkum vom rechten Fahrstreifen ab. Er kollidierte zunächst seitlich mit dem Sattelzug eines 45-Jährigen aus Polen. Beide Sattelzüge gerieten anschließend nach links und kollidierten mit der Mittelschutzplanke, die teilweise sogar durchbrochen worden ist. Die Fahrerkabine des 45-Jährigen riss ab und blieb auf der Richtungsfahrbahn Osnabrück liegen. Der Fahrer erlitt dabei glücklicherweise nur leichte Verletzungen, war nicht eingeklemmt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der 35-Jährige blieb unverletzt.

Den beiden Sattelzügen folgte ein 55-jähriger Mann aus Delmenhorst mit einem Mercedes. Sein Pkw wurde durch Trümmerteile beschädigt. Gleiches galt für den Sattelzug eines 40-Jährigen aus Estland und einen 49-Jährigen aus Oldenburg, die mit ihren Fahrzeugen die Richtungsfahrbahn Osnabrück befuhren. Insgesamt entstanden Schäden in Höhe von mindestens 100.000 Euro.

An der Unfallstelle waren rund 40 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Groß Mackenstedt und der Berufsfeuerwehr Bremen tätig. Zudem fuhren die Besatzungen von vier Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug den Einsatzort an.

Nach dem Unfall musste die Autobahn 1 in beiden Richtungen voll gesperrt werden. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Osnabrück ist zwischenzeitlich aufgehoben worden. Seit 07:30 Uhr, wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Hamburg hat nach wie vor Bestand und wird mindestens bis in den Mittag dauern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell