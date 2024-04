POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw bei Verkehrsunfall in Elsfleth beschädigt +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Sachschaden ist am Wochenende bei einer Sachbeschädigung an einer Schule in Hude entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In einem Zeitraum von Samstag, 06. April 2024, 12:30 Uhr, bis Montag, 08. April 2024, 07:45 Uhr, haben unbekannte Personen mit einem Gegenstand die Außenverglasung eines Fensters der Grundschule in der ...

