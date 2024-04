POL-DEL: Polizei Delmenhorst: Diebstahl von hochwertigem Werkzeug aus Transporter +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Elsfleth wurde am Montag, 08. April 2024, ein Pkw beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, weshalb die Polizei um Hinweise von Zeugen bittet. Gegen 16:30 Uhr befuhr der Verursacher mit einem Pkw in grauer/silberner Farbe die Weserstraße in Richtung Hochschule. Dabei kollidierte er mit einem geparkten ...

mehr