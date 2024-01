Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Fahrzeugführerin kollidiert mit Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 28. Januar 2024, befuhr eine 20-jährige Fahrzeugführerin aus Bremen gegen 23:40 Uhr mit einem Pkw die Stedinger Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. In Höhe des Walter-Flex-Weges kam die 20-Jährige aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab. Sie überfuhr eine Verkehrsinsel, auf der sich zwei Verkehrszeichen befanden. Die beiden Verkehrszeichen wurden durch den Pkw umgefahren und stark beschädigt. An der Fahrzeugfront des Pkw der alleinbeteiligten Bremerin entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe ist aktuell noch unbekannt.

