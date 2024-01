Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: VU Flucht im Begegnungsverkehr +++ Verkehrsunfall +++ Trunkenheit im Verkehr

Widerstand

Delmenhorst (ots)

VU Flucht im Begegnungsverkehr

Am 09.01.2024 gegen 17:50 Uhr kommt es auf der Tecklenburger Straße (in Höhe An der Weide) in 27809 Lemwerder zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der Bet 01 und der Bet 02 begegnen sich mit ihren Pkw auf grader Fahrbahn. Durch Missachtung des Rechtsfahrgebots durch den Bet 01 kommt es zum seitlichen Zusammenstoß der Pkw. An der Fahrerseite des Pkw 02 entsteht Sachschaden. Der Bet 01 entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake unter 04401-9350 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am 27.01.2024 befährt die 68-jährige Bet.01 gegen 17:55 Uhr in 26919 Brake die Paul-Brodek-Straße aus Richtung der Bahnhofstraße kommend. Hier übersieht sie die am rechten Fahrbahnrand befindliche bepflanzte Verkehrsinsel und kollidiert mit dieser, sodass der Pkw 01 in Seitenlage zum Stillstand kommt. Am Pkw 01 entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Bet.01 erleidet leichte Verletzungen in Form von Kopfschmerzen. Zudem wird ein Baum beschädigt. Die Schadenshöhe ist zurzeit nicht bekannt.

Trunkenheit im Verkehr / Widerstand

Am 28.01.2024 befährt der 36-jährige Beschuldigte (aus dem Kreis Wesermarsch) mit einem Pkw VW Touran in 27804 Berne die Straße Juliusplate, obwohl er unter Einfluss alkoholischer Getränke steht. Die Atemalkoholkonzentration des Beschuldigten beträgt 1,72 Promille. Im weiteren Verlauf leistet der Beschuldigte bei der Durchführung der Blutentnahme Widerstand und beleidigt die eingesetzten Polizeibeamten. Beim Widerstand wird ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Führerschein des Beschuldigten wird sichergestellt.

