Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldungen der Polizei Wildeshausen vom 27.01.2024

Delmenhorst (ots)

++ Diebstahl eines Mofa ++

Dötlingen. Am 26.01.2024 im Zeitraum zwischen 16:00 und 19:30 Uhr entwendet ein bislang unbekannter Täter das Mofa der Geschädigten. Dieses war auf dem Parkplatz vor ihrem Grundstück in der Neerstedter Straße in Dötlingen abgestellt. Bei dem Mofa handelt es sich um ein schwarzes Kleinkraftrad (bis 25km/h) der Marke MBK, welches nicht mehr funktionstüchtig gewesen ist. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter Tel: 04431-941-115 entgegen.

++ Brand in Wildeshausen ++

Am 26.01.2024, gegen 18:55 Uhr, gerät ein abgestellter Elektroroller in Brand, welcher sich in einer Lager- und Werkshalle (ca. 180 qm) auf einem Campingplatz in der Bauerschaft Aumühle befunden hatte. Zudem werden weitere eingelagerte Gegenstände (Kühlgeräte, Amateurfunkausrüstung und Werkzeuge) durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr kann ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Es entsteht ein Gesamtschaden von ca. 50.000 Euro. Die Feuerwehr war mit fünf Einsatzfahrzeugen und insgesamt 21 Einsatzkräften vor Ort.

Für etwaige Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an die Polizei Wildeshausen unter 04431/941-115.

