POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: ERGÄNZUNG zu Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Lemwerder

Bei der Suche nach einer möglichen Brandursache konnten die Ermittler ein Verschulden Dritter oder einen technischen Defekt ausschließen.

Am wahrscheinlichsten gilt, dass der 61-Jährige auf der Couch eingeschlafen ist, eine brennende Zigarette fallen lassen und diese den Brand verursacht hat.

+++ Pressemitteilung vom 21. Januar 2024 +++

Lemwerder - Mann stirbt bei Wohnungsbrand Am frühen Sonntagmorgen gegen 04:15 Uhr kam es in Lemwerder in der Straße Rethkampplatz zu einem Wohnungsbrand, bei dem ein 61-jähriger Bewohner verstorben ist. Anwohner waren auf einen Rauchmelder aufmerksam geworden und verständigten die Feuerwehr, da sie zudem Brandgeruch wahrnehmen konnten. Diese rückte mit 40 Einsatzkräften der Wehren Altenesch, Bardewisch und Lemwerder aus. Am Einsatzort mussten in dem Mehrfamilienhaus mehrere Wohnungstüren gewaltsam geöffnet werden. In der Wohnung eines 61-jährigen, in dessen Wohnung das Feuer ausgebrochen war, wurde der Bewohner bewusstlos aufgefunden. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann wenig später noch am Unglücksort. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr schnell abgelöscht werden.

