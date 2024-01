Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfallflucht mit entwendeten Kleinkrafträdern +++ Diebstahl von vier Kleinkrafträdern

Delmenhorst (ots)

Hatten: Verkehrsunfallflucht mit entwendeten Kleinkrafträdern

Der Polizei werden am 28.01.2024 gegen 05:20 Uhr zwei beschädigte Kleinkrafträder, welche sich in einem Straßengraben in Hatten am Sommerweg Ecke Bohlenweg befinden, gemeldet. Eine Überprüfung ergibt, dass beide Kleinkrafträder zuvor entwendet worden sind und die jetzige Beschädigung durch einen Unfall verursacht wurde. Wer die Kleinkrafträder gestohlen und diese geführt hat ist derzeit unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Wildeshausen unter Tel: 04431-941-115 entgegen.

Hatten: Diebstahl von vier Kleinkrafträdern

Innerhalb der Ortschaft Sandkrug werden am 28.01.2024 im Laufe des Vormittags vier entwendete Kleinkrafträder aufgefunden welche Aufbruchspuren aufweisen. Hinweise nimmt auch hier die Polizei Wildeshausen unter Tel: 04431-941-115 entgegen.

