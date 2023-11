Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (583/2023) Unfall mit vier Beteiligten - A 7 zwischen Echte und Northeim seit dem Morgen voll gesperrt

Göttingen (ots)

Autobahn 7 in Richtung Kassel zwischen den AS Echte und Northeim Dienstag, 28. November 2023, gegen 07.20 Uhr

ECHTE (jk) - Nach einem Unfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen ist die A 7 in Fahrtrichtung Kassel seit dem Morgen zwischen den Anschlussstellen Echte und Northeim-Nord voll gesperrt. Menschen wurden nicht verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei Göttingen zufolge verlor der Fahrer eines Kleintransporters im zweispurigen Baustellenbereich gegen 07.20 Uhr vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach rechts gegen einen Lkw. Dabei riss dessen Tank auf. In der Folge fuhr ein weiterer LKW auf einen abbremsenden PKW auf, der auf die Unfallstelle zukam. Die Insassen aller Fahrzeuge blieben unverletzt. Zur Höhe des Gesamtschadens liegen noch keine Informationen vor.

Die erforderliche Reinigung der mit Diesel benetzten Fahrbahn dauert aktuell an. Eine Vollsperrung der Autobahn bis in die Mittagsstunden ist laut Autobahnpolizei wahrscheinlich. Der Verkehr in Richtung Kassel wird ab der AS Echte abgeleitet.

Die anderen Dienststellen in Stadt und Landkreis Göttingen meldeten am Dienstagmorgen bislang keine größeren Unfälle im Zusammenhang mit dem nächtlichen Wintereinbruch.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell