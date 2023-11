Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (582/2023) Bekennerschreiben von "Tyre Extinguishers" - Wohnmobilreifen in der Herzberger Landstraße zerstochen, Staatsschutz ermittelt

Göttingen (ots)

Göttingen, Herzberger Landstraße in Höhe Nummer 48 und 50 Nacht zu Montag, 27. November 2023

GÖTTINGEN (jk) - Unbekannte haben mutmaßlich in der Nacht zu Montag (27.11.23) in der Herzberger Landstraße die Reifen von zwei abgestellten Wohnmobilen mit einem unbekannten scharfen Gegenstand zerstochen. Hinter den Scheibenwischern der Fahrzeuge fanden sich Bekennerschreiben der internationalen Bewegung "Tyre Extinguishers", weshalb die Polizei zurzeit von einer politischen Motivation der Täter ausgeht. Sie werden in den Reihen von Klimaaktivisten vermutet. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist offen.

Das Staatsschutzkommissariat hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der 0551/491-2115 entgegengenommen.

