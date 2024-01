Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Zu schnell gefahren

Sein Auto hatte ein 41-Jährige am Sonntag in Ulm nicht mehr unter Kontrolle.

Ulm (ots)

Gegen 5.30 Uhr fuhr der 41-Jährige mit seinem VW Golf in der Heidenheimer Straße. Dort fuhr er mit überhöhter Geschwindigkeit und überholte ein anderes Auto. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Er prallte gegen ein Verkehrsschild und kam in einer Böschung zum Stehen. Gegenüber den Rettungskräften räumte er wohl den Alkoholkonsum ein. Mit leichten Verletzungen kam er in ein Krankenhaus. Eine angeordnete Blutprobe soll nun Aufschluss darüber geben, wie stark der 41-Jährige betrunken war. Seinen Führerschein ist der Mann nun ebenfalls los. Er sieht einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

