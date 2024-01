Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - 26-jähriger überschlägt sich auf der B10

Polofahrer ist alkoholisiert

Ulm (ots)

Am Sonntag wurde gegen 05.45 Uhr der Polizei ein Unfall auf der Bundesstraße 10 zwischen den Anschlussstellen Uhingen und Querspange Göppingen-Faurndau in Fahrtrichtung Ulm gemeldet. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 26-jährige Polofahrer nach rechts in den Grünstreifen von der Fahrbahn abgekommen war. Im weiteren Verlauf fuhr er dann gegen einen Vorwegweiser für den Schwerlastverkehr. Hierbei riss er den Gitterrohrmasten ab und schleuderte nach links in die Mittelschutzplanke. Dort blieb der Polo auf dem Dach liegen. Der Fahrer kam leicht verletzt in eine nahegelegene Klinik. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Daher musste er Blut abgeben. Die B10 war zur Unfallaufnahme für eine Stunde in diesem Bereich komplett gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Die Feuerwehr Uhingen war mit 5 Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten vor Ort. Der 26-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung entgegen und musste seinen Führerschein abgeben.

