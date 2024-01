Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Betrunkener flüchtet vor der Polizei

Flucht endet in einem Zaun

Ulm (ots)

Um 18.40 Uhr fiel in der Mühlstraße einer Streife der Verkehrspolizei Heidenheim am Samstag ein Opel Astra auf. Da die Straße durch das Verkehrszeichen "Landwirtschaftlicher Verkehr frei" für alle anderen Fahrzeuge gesperrt war, fuhr der 52-Jährige mit seinem Opel beim Erkennen der Polizei zurück in die Straße Im Fürsamen und flüchtete. Er fuhr mit unverminderter Geschwindigkeit weiter davon und kreuzte die Straße In den Seewiesen, ohne auf andere Verkehrsteilnehmer Rücksicht zu nehmen. Im weiteren Verlauf seiner Flucht kam der 52-jährige Opelfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in einem angrenzenden Zaun zum Stehen. Nun konnte der Flüchtende kontrolliert werden. Hierbei wurde durch die Streife festgestellt, dass der 52-Jährige wegen einer früheren Trunkenheitsfahrt keinen Führerschein mehr hatte und nun wieder deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Er musste Blut abgeben und sieht nun einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis entgegen.

+++++++++++++++++++++ 0080591

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell