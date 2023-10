POL-EL: Freren - Einbruch in Scheune

Lathen (ots) - Zwischen Freitag und Montag haben bislang unbekannte Täter etwa 300 Liter Diesel aus einem Bagger entwendet. Der Bagger war an einer Baustelle an der Antoniusstraße in Lathen abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Corinna Maatje Pressesprecherin Telefon: 0591 87 203 E-Mail: ...

