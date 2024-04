Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden zwei Frauen aus Wildeshausen am Mittwoch, 10. April 2024, leicht verletzt. Eine 41-jährige Fahrerin eines Ford befuhr gegen 12: 05 Uhr die Ahlhorner Straße aus Richtung Innenstadt kommend und beabsichtigte nach links in den Westring abzubiegen. Hierbei übersah sie eine weitere 41-Jährige aus Wildeshausen, die die Ahlhorner Straße mit einem Volkswagen in Richtung Innenstadt befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Beide Frauen wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und jeweils mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand Schaden in Höhe von 16.000 Euro. Bis zur Bergung kam es zu Verkehrsbehinderungen.

