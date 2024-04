Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Jugendliche Tatverdächtige nach Raub in Ganderkesee gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einem Raub in Ganderkesee am Mittwoch, 10. April 2024, werden zwei jugendliche Tatverdächtige gesucht.

Gegen 19:00 Uhr wurden zwei Kinder im Alter von 9 und 10 Jahren von den Tatverdächtigen im Bereich des Hallenbades, Am Steinacker in Ganderkesee, angesprochen. Im Bereich des Wendehammers forderten sie die Kinder zur Herausgabe von Geld auf. Weil die Kinder aus Ganderkesee kein Geld bei sich trugen, nahmen ihnen die Jugendlichen ihre Fahrräder und ein Mobiltelefon weg.

Eine Zeugin wurde auf die Situation aufmerksam. Diese Zeugin forderte die Jugendlichen zur Herausgabe der zuvor entwendeten Gegenstände auf. Dieser Aufforderung kamen die Tatverdächtigen kurze Zeit später nach. Sie entfernten sich zu Fuß in Richtung der Straße "Am Schürbusch". Die beiden Tatverdächtigen sollen zwischen 13 und 16 Jahre alt und schlank gewesen sein. Einer hatte dunkelblonde Haare und war dunkel gekleidet. Der Andere hatte eine helle Oberbekleidung und dunkle Haare. Wer Angaben zum Vorfall oder den beiden gesuchten Jugendlichen machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden.

