Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Bundespolizei nimmt 33 Migranten in Gewahrsam

Zittau, Ostritz, Löbau (ots)

22.-25.03.2024 / Ostritz + Zittau + Löbau

Die Bundespolizei hat am vergangenen Wochenende in Ostritz, in Zittau und in Löbau insgesamt 33 unerlaubt eingereiste Migranten aufgegriffen.

Zwischen dem 22. und 25. März 2024 gingen mehrere telefonische Bürgerhinweise bei der Bundespolizei ein. In der Folge wurden sechs Mal Gruppen von jeweils zwei bis 13 Personen aufgegriffen. Am Freitag waren es in Ostritz 10 Männer aus Syrien im Alter zwischen 18 und 36 Jahren und am Samstag, ebenfalls in Ostritz, 16 Syrer im Alter zwischen 18 und 49 Jahren, eine 23-jährige Syrerin sowie ein 21-jähriger Iraker. Am Sonntag wurden am Zittauer Bahnhof zwei 24 und 28 Jahre alte Männer aus Somalia angetroffen und am Montagmorgen am Löbauer Bahnhof drei Männer aus Syrien, deren Identitätsfeststellung noch andauert.

In allen Fällen konnten keine Dokumente für die legale Einreise ins Bundesgebiet vorgelegt werden. Die Bundespolizei geht davon aus, dass Schleuser die Migranten zur polnischen und evtl. auch zur tschechischen Grenze im Bereich des Dreiländerecks gebracht haben. Es wird wegen des Einschleusens von Ausländern, wegen der unerlaubten Einreise sowie wegen des unerlaubten Aufenthalts ermittelt. Bisher wurden Schutzersuchen gestellt und die Personen zu Erstaufnahmeeinrichtungen weitergeleitet.

