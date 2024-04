Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Unbekannte entwenden Kabeltrommeln

Wesel (ots)

In der Zeit von Mittwochnachmittag, 10.04.2024, bis Montagmittag, 15.04.2024, wurde in eine Firma für Photovoltaikanlagen Am Schornacker in Obrighoven eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster der Firmenhalle auf und entwendeten mehrere Kabeltrommeln mit jeweils roten und schwarzen Kabeln. Aufgrund der Anzahl und des Gewichts der Kabeltrommeln müssen der oder die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zum Verbleib der Kabeltrommeln machen können oder verdächtige Beobachtungen Am Schornacker oder in der Straße "Am Büschchen" gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeiwache Nord, Tel.: 0281-107-0.

