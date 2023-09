Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Polizisten bedroht - Gewahrsam

Warendorf (ots)

Polizisten sind am Samstagmorgen (16.09.2023, 01.05 Uhr) zu einer Feier an der Straße In der Geist in Oelde gerufen worden - hier würde ein Mann randalieren.

Vor Ort trafen die Beamten auf mehrere Personen, die sich in einer verbalen Auseinandersetzung befanden - eine Person hatte aufgrund von Alkoholkonsum Kontakt zu Rettungskräften vor Ort. Während die Beamten mit den Beteiligten sprachen, kam ein 36-jähriger Manna aus Ahlen auf sie zu. Er griff sie direkt verbal an und beschimpfte die Polizisten. Danach bedrohte er sie massiv. Die Beamten kündigten Folgemaßnahmen an, sollte sich der 36-Jährige nicht beruhigen.

Da der Ahlener immer weiter pöbelte, nahmen ihn die Polizisten zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam. Auch im Streifenwagen wehrte er sich gegen die Maßnahmen und versuchte in Richtung der Beamten zu treten und beschimpfte und bedrohte sie während der Fahrt.

Ein Atemalkoholtest im Gewahrsam war positiv, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

